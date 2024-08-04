Ближний Восток снова балансирует на грани войны. Подлое убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране стало той искрой, которая может разжечь пожар регионального конфликта. Израиль, словно играя с огнем, методично убивает ключевых фигур своих противников: Фуад Шукр в Бейруте, Мухаммад Дейф в Газе, и теперь Хания в сердце Ирана. Каждый удар - как удар молота по наковальне напряженности.

Иран и его союзники в один голос возвестили о «неотвратимом возмездии» Израилю, который хранит молчание о своей причастности к убийству лидера ХАМАС.

Иранское телевидение пообещало, что «в ближайшие часы мир станет свидетелем необычных сцен и важнейших событий». Эти слова повисли в воздухе, как дамоклов меч над всем регионом. Согласно AFP, представители так называемой «оси сопротивления» провели встречу в Тегеране, обсуждая сценарии ответа - от одновременного удара до поэтапных действий каждой из сторон.

Революционная гвардия Ирана в очередной раз обещает, что Израиль «будет сурово наказан в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

После появления грозных месседжей из Ирана в пятницу вечером Пентагон объявил о значительном усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке. Это решение, словно камень, брошенный в неспокойный омут Ближнего Востока, в очередной раз вызвало волны тревоги по всему региону.

Уже стало известно, что в Средиземное море направляется внушительная армада во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Этот плавучий город, населенный 7500 моряками и летчиками, в сопровождении крейсеров и эсминцев, готов стать щитом для американских интересов и союзников в регионе.

Биньямин Нетаньяху, похоже, ведет свою игру. Его действия выглядят не просто провокационными - они словно намеренно толкают регион к пропасти. Убийство Хании в разгар переговоров о перемирии в Газе и вызволении заложников - это не просто дипломатическая неосторожность, это прямой вызов. Вызов не только Ирану, но также США и всему международному сообществу.

С избранием умеренного президента Масуда Пезешкиана Иран, казалось бы, был готов к смягчению своей политики... Все теперь в прошлом – реформист оказался скован по рукам и ногам и загнан в угол. Ястребы в Тегеране получили неожиданный подарок от израильского премьера. Теперь все разговоры о диалоге с Западом могут быть похоронены под тяжестью одного аргумента: вести переговоры с Западом — бессмысленно, обманут, кинут, вонзят нож в самый неожиданный момент.

Эксперты уже давно предупреждают: конфликт в Газе, длящийся уже 10 месяцев, может стать искрой, способной разжечь пожар новой большой войны на Ближнем Востоке. И сейчас весь мир, затаив дыхание, ждет, чья рука первой потянется к спусковому крючку.

США, верный союзник Израиля, оказываются в незавидном положении. С одной стороны, они обязаны защищать еврейское государство. С другой - действия Нетаньяху явно идут вразрез с американскими интересами. Западные аналитики, во все горло кричали, что Путин, Си или Ким воспользуются предвыборным периодом в США, но в действительности удар пришел, откуда никто не ждал — от американского «союзника», Израиля.

Весь регион сейчас затаил дыхание. Ответит ли Иран на провокацию? Втянутся ли США в новый ближневосточный конфликт? Кто остановит Нетаньяху, ведущего страну и регион к пропасти войны?

Ясно одно — Нетаньяху, похоже, готов рискнуть Израилем, союзниками, всем регионом ради своего политического выживания. Но готов ли мир платить цену за его амбиции? Ближний Восток снова стоит на пороге большой войны... Которой можно было избежать, если бы Запад в ответ на многочисленные израильские преступления, нарушения международного права и методы государственного терроризма захотели обуздать зарвавшегося премьера Израиля — Нетаньяху.