Франция призвала своих граждан в Иране и Ливане покинуть эти страны из-за риска военной эскалации на Ближнем Востоке. Такое сообщение в воскресенье опубликовал французский МИД в виде двух отдельных рекомендаций для путешественников.

Ведомство рекомендовало гражданам, проживающим в Иране, временно покинуть страну в связи с риском закрытия воздушного пространства. Ранее в пятницу МИД Франции призвал граждан, путешествующих по Ирану, покинуть страну.

Министерство также призвало своих граждан в Ливане, особенно тех, кто находится там в командировке, воспользоваться для вылета пока еще доступными коммерческими рейсами.

В субботу авиакомпания Air France и ее филиал Transavia заявили, что приостанавливают полеты между Парижем и Бейрутом по меньшей мере до 6 августа.

Напряженность в отношениях возросла после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду, на следующий день после того, как в результате израильского удара в Бейруте погиб Фуад Шукр, высокопоставленный военный командир ливанской вооруженной группировки «Хезболла».

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре поделились своей обеспокоенностью по поводу растущего напряжения на Ближнем Востоке.