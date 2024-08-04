ПОЛИТИКА
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«Хезболла» выпустила до 50 ракет по Верхней Галилее из южного Ливана
«Хезболла» нанесла удары ракетами по северу Израиля в ответ на обстрелы израильской армией населенных пунктов юга Ливана. По данным израильских СМИ, по Верхней Галилее было выпущено не менее 50 ракет. Сообщается, что система ПВО «Железный купол» перехватила многие снаряды. Ситуация осложняется продолжающимся конфликтом в секторе Газа, где с октября погибло около 40 тысяч человек. По мнению экспертов, эскалация может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой». #хезболла #ливан #израиль #ракеты #конфликт #ближнийвосток #война #газасектор #безопасность #мир
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4 августа 2024 г.
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