Американский генерал Майкл Курилла, отвечающий за американские силы на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу на фоне подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана.

Об этом изданию Axios сообщили два американских чиновника.

Поездка высокопоставленного военного США в регион была запланирована еще до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и «Хезболлой». Однако ожидается, что он воспользуется этой поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогала Израилю отразить нападение Ирана 13 апреля, сказал один из американских чиновников.

Три американских и израильских чиновника заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник.

Лидеры Ирана и «Хезболлы» пообещали отомстить за убийства высшего военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Кроме того, США наращивают силы на Ближнем Востоке, готовясь к возможному нападению Ирана на Израиль, и направляют в регион больше военных кораблей и истребителей. Об этом в пятницу сообщил Пентагон.

Собеседники Axios полагают, что действия Ирана будут схожи с их нападением в апреле, но потенциально более масштабными. В них также может быть задействована «Хезболла».

Белый дом опасается, что теперь мобилизовать ту же коалицию стран, которая отражала предыдущее нападения, будет сложнее. Убийство Хании произошло в контексте войны между Израилем и ХАМАС, что вызвало резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

По словам американского чиновника, ожидается, что Курилла посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль.

Иордания станет ключевой остановкой в его поездке.

Пентагон и CENTCOM не комментировали эти сообщения.

Собеседники Axios заявили, что не уверены, будут ли Иран и «Хезболла» координировать атаку или действовать отдельно.

Также, по их мнению, и Иран, и «Хезболла» все еще работают над завершением своих военных планов и их утверждением на политическом уровне. Американский чиновник сказал, что администрация Байдена решила объявить о наращивании сил США в пятницу (пока Иран и «Хезболла» обсуждали ответный удар), чтобы попытаться сдержать их и повлиять на их военные планы.