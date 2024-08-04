ПОЛИТИКА
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Имаму Аль-Аксы запретили вход в мечеть на неделю с возможностью продления до 6 месяцев
Израильская полиция запретила имаму Аль-Аксы Акраму Сабари вход в мечеть на неделю с возможностью продления до 6 месяцев. Об этом он рассказал в интервью. По его словам, полицейские устроили ему допрос якобы о подстрекательстве к террору во время пятничной молитвы, где он призвал собравшихся воздать траурные почести главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. #альакса #имам #палестина #газа #израиль #хамас #хания #запрет
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4 августа 2024 г.
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