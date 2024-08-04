Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что после разговора министров обороны России и США две страны избежали эскалации.

«Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны Вашингтону и, я так понимаю, не только Вашингтону, но и некоторым другим столицам, подконтрольным Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — цитирует агентство РИА «Новости» слова чиновника.

При этом он отметил, что так называемые часы Судного дня, символизирующие уровень ядерной угрозы в мире, показывают сегодня «без двух минут».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — сказал Рябков.

Часы Судного дня придуманы американским журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году в качестве метафоры приближения человечества к фатальной ядерной катастрофе.

В начале 2024 года часы Судного дня показывали без 90 секунд «ядерную полночь».

Министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Андрей Белоусов провели переговоры 12 июля, а до этого — 25 июня.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — сообщили в российском военном ведомстве после июльского телефонного разговора министров.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала тогда, что беседа состоялась по инициативе РФ. Остин, как отмечалось, подчеркнул важность сохранения контактов между ведомствами.

Разговор же, датируемый 25 июня, как заявлял представитель Пентагона Патрик Райдер, состоялся по инициативе США. Остин и тогда говорил о важности сохранения каналов связи, а Белоусов, согласно комментариям российских властей, предупреждал об опасности эскалации в связи с поставками американского оружия для Украины.