ТУРЦИЯ
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Министр Фидан проинспектировал работы на КПП «Рафах» в Египте
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал о своем визите в Египет и призвал мировое сообщество не отворачиваться от трагедии в Газе
Министр Фидан проинспектировал работы на КПП «Рафах» в Египте
Фото: соцсети Хакана Фидана / Others
4 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится с официальным визитом в Египте. Вместе с египетскими властями он проинспектировал работы, проводимые в порту Эль-Ариш и на пограничном КПП «Рафах». Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Х.

«Турция — страна, оказывающая наибольшую гуманитарную помощь Газе. Однако наша цель здесь не в том, чтобы говорить о помощи Турции, а в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к геноциду в Газе», — написал он.

«Закрытие Израилем пограничных ворот, нападения на конвои с гуманитарной помощью, массовые убийства сотрудников гуманитарных организаций, препятствование эвакуации пациентов и мирных жителей, загнивание тысяч грузовиков с гуманитарными грузами — это преступление против человечества и первый этап геноцида, который он осуществляет по ту сторону границы», — пишет министр Фидан.

«Мир должен перестать молчать об этой жестокости израильской администрации и приложить больше усилий для беспрепятственной и бесперебойной доставки помощи в Газу», - призвал он.

«Турция, ее государство, граждане и неправительственные организации, до конца будут поддерживать наших палестинских братьев и сестер и продолжать должным образом выполнять свой моральный и гуманитарный долг», — добавил министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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