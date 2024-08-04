По меньшей мере 55 человек погибли и сотни получили ранения в результате столкновений в Бангладеш в воскресенье, когда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона десятков тысяч демонстрантов, требовавших отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Правительство объявило бессрочный комендантский час по всей стране с 18:00 по местному времени в воскресенье, впервые пойдя на такой шаг с начала протестов, начавшихся в прошлом месяце. Также был объявлен трехдневный всеобщий выходной с понедельника.

Беспорядки вспыхнули после того, как в январе было объявлено о победе Хасины, которая означает ее четвертый срок подряд. Основная оппозиционная партия — Националистическая партия Бангладеш — бойкотировала выборы.

Полицейские участки и офисы правящей партии подверглись нападениям, когда насилие захлестнуло страну с населением 170 млн человек.

Двенадцать полицейских были избиты до смерти в северо-западном районе Сираджгандж, сообщил представитель полиции Биджой Босак.

В прошлом месяце по меньшей мере 150 человек были убиты и тысячи получили ранения в результате насилия, вызванного протестами студенческих групп против квот на государственные должности.

Протесты приостановились после того, как Верховный суд отменил большинство квот, но на прошлой неделе студенты вновь вышли на улицы, требуя компенсации для семей погибших в ходе столкновений.