Новый министр внутренних дел Австралии Тони Берк в воскресенье подтвердил, что Канберра изучает вопрос о том, как разрешить палестинцам, имеющим временные гостевые визы, оставаться в стране дольше.

Берк сказал Sky News, что выдача гостевых виз была уместна, когда 7 октября в Газе началась война, «но сейчас срок их действия подходит к концу».

Он подтвердил, что правительство рассматривает следующий шаг для пострадавших, но окончательного решения пока нет.

«Конечно, сейчас ни одна страна в мире не отправит людей обратно в Газу. <…> Мы должны продумать, что нам делать, когда истечет срок действия виз, по которым люди находятся в данный момент», — сказал он.

Берк не ответил на вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность предоставления виз Safe Haven или других форм постоянной защиты.

Временные визы действуют от 3 до 12 месяцев и не позволяют получателям работать, посещать школу или получать медицинскую помощь.

Виза Safe Haven дает право на пятилетнее пребывание в Австралии, а постоянная виза Protection Visa — на бессрочное пребывание. Обе визы позволяют владельцам получать доступ к некоторым государственным услугам, в том числе медицинским.

«Они понесли огромные потери — утратили семью, друзей — в результате убийств, которые там произошли. И оказались в ситуации, когда дома многих из них, где они раньше жили, превратились в руины», — добавил Берк.