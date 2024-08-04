Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что «ультраправые головорезы», устроившие по всей стране погромы против мусульман и чернокожих, будут быстро привлечены к ответственности. Лидер Великобритании заявил, что все здравомыслящие люди должны осудить насилие.

«Я хочу, чтобы вы знали, что эта агрессивная толпа не представляет нашу страну, и мы привлечем их к ответственности», — заверил Стармер в рамках телеобращения к потенциальным жертвам погромов.

В воскресенье социальные сети и СМИ обошли новые видеозаписи избиений и расправ над чернокожими прохожими со стороны толп ультраправых протестующих. Протестующие также грабили магазины по всей Великобритании, воспользовавшись хаосом.

Правительство пообещало призвать к ответу не только погромщиков, но и тех, кто «нагнетает атмосферу в интернете, а затем скрываются».

Экс-премьер-министр от консерваторов Риши Сунак также осудил беспорядки: «Шокирующие сцены, которые мы видим на улицах Великобритании, не имеют ничего общего с трагедией в Саутпорте. [...] Полиция имеет нашу полную поддержку, чтобы быстро разобраться с этими преступниками, и они должны столкнуться со всей тяжестью закона».

Глава МВД Иветт Купер пообещала выделить финансирование в размере 29,4 млн фунтов стерлингов для обеспечения большей защиты мечетей «в свете позорных угроз и нападений». Она заявила, что мечетям, подверженным риску погромов, может быть предложен дополнительный персонал службы безопасности.

По данным анализа Tell Mama, в общей сложности 10 мечетей подверглись нападениям или угрозам.

Погромы против мусульман и чернокожих, начавшиеся в начале этой недели, к воскресенью распространились на всю страну. Насилие началось после ножевого нападения на детский танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки.

Подозреваемым оказался 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье руандийцев.

Несмотря на то что Руанда не является мусульманской страной, а подозреваемый Аксель Рудакубана не был нелегальным мигрантом, в ультраправых каналах распространилась дезинформация о том, что нападавший якобы исповедовал ислам и проживал в стране нелегально. Ряд ультраправых изданий даже выдумали 17-летнему подозреваемому исламское имя «Али Аль-Шакати». Это и привело к быстрому росту исламофобских настроений в социальных сетях и последующим погромам.