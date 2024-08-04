ТУРЦИЯ
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Турция призывает граждан покинуть Ливан
Министерство иностранных дел Турции призывает граждан воздержаться от поездок в Ливан и рекомендует покинуть страну из-за угрозы безопасности
Турция призывает граждан покинуть Ливан
МИД Турции / Others
4 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.

«В связи с последними событиями в нашем регионе существует вероятность быстрого ухудшения ситуации с безопасностью в Ливане», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ливан, если они не являются крайне необходимыми. Тем, кто уже находится в стране, советуют проявлять осторожность и по возможности избегать посещения провинций Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель.

«Гражданам, чье пребывание в Ливане не является необходимым, рекомендуется покинуть страну, пока еще продолжаются коммерческие рейсы», — подчеркнул МИД.

Министерство рекомендует следить за обновлениями на официальных веб-сайтах и в социальных сетях МИД и посольства в Бейруте. Для экстренной связи с посольством предоставлены контактные номера: +961 3 944 904 и +961 70 622 012.

Ранее с аналогичными призывами к гражданам обратились США, Великобритания, Франция и ряд других стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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