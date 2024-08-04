ПОЛИТИКА
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Потоки воды из ледникового озера разрушили мост в Пакистане
Момент, как потоки воды из ледникового озера сносят мост на своем пути в пакистанском Читрале. Большая вода размыла единственную дорогу, соединяющую долину Шишикох с другими районами. Наступление сезона муссонов вызвало наводнения и оползни по всей Южной Азии. При этом в соседней Индии погибли по меньшей мере 195 человек и почти 200 пропали без вести. #наводнение #ледник #пакистан #природа #стихия
оророл / Others
4 августа 2024 г.
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