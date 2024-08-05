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Россия усиливает наступление на Харьков
Россия наращивает военное присутствие и активизирует наступательные действия в Харьковской области
Россия усиливает наступление на Харьков
Фото: Reuters / Reuters
5 августа 2024 г.

Россия в мае возобновила наступление на Харьков, но местные СМИ сообщили, что украинские силы остановили их продвижение. Теперь появились сообщения, что Россия вновь активизирует военные действия.

По данным украинских военных, Россия может усилить операции в Харьковском направлении. Об этом свидетельствуют данные с поля боя. Украинская сторона также сообщает об увеличении числа диверсионных и разведывательных операций.

В июле украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Москва сосредотачивает усилия на востоке и «бросает в бой все, что у них есть».

Украинские военные признают, что ситуация становится все более сложной, так как российские войска постепенно продвигаются на запад.

Несмотря на возобновление наземного наступления, Украина продолжает наносить удары по российской территории.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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