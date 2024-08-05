Глава МИД Турции во время визита на КПП «Рафах» призвал остановить резню в Газе

«Если мы вместе не остановим эту резню, все человечество станет партнерами в этой резне. Вот почему мы должны попытаться оказать всю возможную помощь. Мы должны усилить любое давление на Израиль», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время посещения КПП «Рафах» в Египте на границе с сектором Газа. #палестина #газа #египет #рафах #фидан #мид #резня #израиль #помощь