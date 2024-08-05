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Глава МИД Турции во время визита на КПП «Рафах» призвал остановить резню в Газе
«Если мы вместе не остановим эту резню, все человечество станет партнерами в этой резне. Вот почему мы должны попытаться оказать всю возможную помощь. Мы должны усилить любое давление на Израиль», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время посещения КПП «Рафах» в Египте на границе с сектором Газа. #палестина #газа #египет #рафах #фидан #мид #резня #израиль #помощь
Глава МИД Турции во время визита на КПП «Рафах» призвал остановить резню в Газе / Others
5 августа 2024 г.
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