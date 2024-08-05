Израильские спецслужбы подготовили подземный бункер для управления страной в случае атаки со стороны Ирана, сообщает местный портал Walla. Укрытие, рассчитанное на несколько сотен человек, находится в районе Иерусалима и оборудовано рабочими кабинетами, жилыми помещениями, а также центром связи с Министерством обороны. Бункер защищен от ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Израиля «Шин Бет» (ШАБАК) завершила подготовку этого подземного укрытия, предназначенного для длительного пребывания руководства страны в условиях войны.

В минувшую среду в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, а днем ранее в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара был убит высокопоставленный командир «Хезболлы».

Сообщается, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести ответный удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

На фоне нарастающего напряжения Пентагон объявил о развертывании дополнительных военных сил на Ближнем Востоке.

Три американских и израильских чиновника заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник.