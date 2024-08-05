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Хакан Фидан встретился с президентом Египта
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Эль-Аламейне
Хакан Фидан встретился с президентом Египта
Фото: AA / AA
5 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в городе Эль-Аламейн на севере Египта.

Министерство иностранных дел Турции подтвердило встречу в своем сообщении на платформе X. Однако подробности обсуждений не были раскрыты ни одной из сторон.

Встреча состоялась на фоне стремления обеих стран улучшить двусторонние отношения. Турция активно работает над укреплением связей с рядом стран региона, включая Египет, в рамках широкой дипломатической инициативы.

Визит министра Фидана в Египет начался в воскресенье по приглашению министра иностранных дел Египта Бадра Абдельатти. В рамках визита он посетил порт Эль-Ариш, пограничный переход «Рафах» и Логистический центр Красного Полумесяца Египта.

Хакан Фидан также встретился с губернатором Северного Синая генерал-майором Халедом Мегауэром и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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