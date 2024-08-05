ПОЛИТИКА
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Протестующие в Бангладеш добились своего
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов
Протестующие в Бангладеш добились своего
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина / Фото: Reuters
5 августа 2024 г.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей. Ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

В понедельник тысячи протестующих ворвались в резиденцию премьер-министра «Ганобхабан». Пока неясно, кто сейчас управляет государством. По сообщению корреспондента BBC, командующий армией ведет переговоры с лидерами политических партий и вскоре проведет пресс-конференцию.

В воскресенье в столкновениях между полицией и участниками протестов, требовавших отставки Хасины, погибли по меньшей мере 90 человек, среди которых 13 полицейских, убитых при нападении на полицейский участок в Сираджгандже, в 100 км от столицы Дакки.

Протесты, начавшиеся в июле с требования отменить систему квот на работу в госслужбе, привели к гибели более 280 человек. В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие, освободить задержанных и восстановить доступ в интернет, предупреждая о риске дальнейшей эскалации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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