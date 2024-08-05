Международный олимпийский комитет (МОК) направил письмо с извинениями в Министерство молодежи и спорта Азербайджана. Причиной стали высказывания репортеров государственного телеканала France 2 — во время трансляции церемонии Олимпийских игр 2024 года в Париже они сделали ряд заявлений, которые в Баку посчитали неприемлемыми.

В частности, МИД Азербайджана обратил внимание, что французский репортер представил олимпийскую сборную Армении на Олимпийских играх в Париже 2024 года как страну, «исторически близкую сердцам французов». Кроме того, ведущий назвал прошедший год «отмеченным для армянского народа падением Карабаха».

В МИД и Минмолодежи и спорта Азербайджана потребовали извинений от МОК и правительства Франции.

«Такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану — это явное нарушение Олимпийской хартии. Такая пропаганда противоречит духу игр и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в совместном заявлении азербайджанских ведомств.

В МИД Азербайджана также призвали МОК занять «твердую позицию» против «политизации спорта», а также сделать публичное заявление французским властям и France 2.

В МОК поспешили заверить, что слова французских репортеров действительно «‎‎не соответствуют принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет продвигает через спорт и Олимпийские игры»‎.

«‎Поэтому мы связались со всеми ответственными сторонами, чтобы напомнить им о наших принципах и рабочих протоколах», — говорится в письме МОК.

В Минмолодежи и спорта Азербайджана в ответ заявили, что ожидают аналогичных извинений и от правительства Франции.