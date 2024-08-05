Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начал африканское турне, в ходе которого посетит Малави, Замбию и Маврикий. Это будет его четвертая дипломатическая поездка политика на континент за последние два года. Однако все предыдущие визиты завершились без видимых (по крайней мере, публично) прорывов: ни одна страна Африки так и не присоединилась к санкциям против России, а также ни одна из них не поддержала Украину.

«Все встречи будут сосредоточены на развитии двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и интересах. Среди ключевых тем будет участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и всего мира», — говорится в сообщении украинского МИДа.

Ряд африканских стран приняли участие в конференции по Украине, организованной Швейцарией в июне, но они в основном неохотно присоединяются к усилиям Запада по изоляции России. Москва остается для африканцев важным поставщиком энергоносителей, сырьевых товаров, а также зерновых.

По сообщению МИД Украины, Кулеба также обсудит в ходе своего визита поставки украинского зерна в регион и участие африканских компаний в восстановлении Украины. Украина и РФ соревнуются за африканский рынок сбыта зерна — обе страны входят в десятку мировых производителей сельскохозяйственных культур.

Переговоры в Малави будут сосредоточены, в частности, на роли Киева в обеспечении продовольственной безопасности, а переговоры на Маврикии коснутся привлечения инвестиций и участия маврикийских компаний в восстановлении Украины после завершения войны.

Предыдущий визит Кулебы в Африку в июле 2023 года включал знаковые визиты в Экваториальную Гвинею и Либерию. С начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Кулеба совершил уже три турне по Африке, пытаясь противостоять растущему влиянию России в регионе. Однако пока его визиты не переубедили африканских лидеров отказаться от взаимодействия с Москвой.