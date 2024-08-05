В Британии новая вспышка ультраправого насилия по всей стране. 4 августа около 700 человек собрались у отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме, где укрываются просители убежища.

Полиция требовала от участников демонстрации разойтись, однако вместо этого демонстранты, подстрекаемые ультраправыми лидерами, начали атаковать полицейских. Участники беспорядков бросали в полицейских куски дерева, бутылки и стулья, а также распыляли огнетушители. Некоторые ультраправые привели своих детей, которые также бросали камни в спецназ.

По данным полиции Южного Йоркшира, по меньшей мере 10 офицеров получили ранения, в том числе один потерял сознание из-за травмы головы.

На кадрах с места событий видно горящий мусорный бак. Протестующие с юнион-флагами скандировали: «Выгнать их», указывая на просителей убежища в отеле. В какой-то момент толпа ультраправых лиц, в основном мужчин, разбила окна и подожгла лестничную клетку в здании, временно парализовав полицию. В здании начался пожар, но его удалось оперативно устранить.

Министр внутренних дел Иветт Купер осудила действия участников беспорядков.

«Преступное, жестокое нападение на отель, в котором размещаются просители убежища в Ротерхэме, совершенно ужасно. Умышленно поджечь здание, когда известно, что внутри находятся люди — это ужасно‎»‎, — подчеркнула министр.

Она пообещала самые решительные меры против виновных.

Полиция смогла разогнать демонстрацию лишь к 5 часам вечера, оттеснив участников беспорядков своими щитами. Один опытный офицер полиции Южного Йоркшира сказал, что это был самый страшный бунт, на котором он присутствовал.

Беспорядки в Британии вспыхнули после того, как в Саутпорте выходец из Руанды атаковал детский сад, убив трех детей. Ультраправые не стали дожидаться окончания расследования и ложно обвинили в убийстве выходцев из стран Ближнего Востока. Зачинщики беспорядков распространяли фейки о том, что убийца — нелегальный мигрант, прибывший в Британию на лодке. После этого толпа в несколько сотен мужчин атаковала мечеть Саутпорта и начала поджигать магазины и автомобили в центре города.