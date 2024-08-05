Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади совершил визит в Тегеран в последней попытке убедить Иран воздержаться от нападения на Израиль. 1 августа верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал дать «жесткий ответ» на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в ночь на 31 июля.

Визит Сафади выглядит обреченным на провал, учитывая, что Иран 4 августа подчеркнул, что нет места для компромисса и что Тегеран намерен решительно отреагировать на убийство лидера ХАМАС. На встрече с Сафади президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хании было «крупной ошибкой сионистского режима [Израиля], которая не останется без ответа».

При этом сам Сафади настаивает, что он не передает никаких сообщений Израилю.

«Мой визит в Иран связан с серьезной эскалацией в регионе и проведением откровенной и ясной дискуссии о преодолении разногласий между двумя странами честно и прозрачно», — заявил Сафади на пресс-конференции в Тегеране.

Сафади осудил убийство Хании в прошлую среду, назвав его «отвратительным преступлением и эскалационным шагом».

«Мы требуем эффективных действий, чтобы остановить израильскую агрессию в Газе, остановить такие незаконные израильские меры и предотвратить преступления против палестинского народа, чтобы защитить весь регион от последствий региональной войны, которая будет иметь разрушительные последствия для всех», — подчеркнул министр.

Иордания с 1994 года имеет дипломатические отношения с Тель-Авивом, она стала второй страной арабского мира после Египта, признавшей Израиль. При этом в Иордании проживает самая большая палестинская диаспора за пределами Палестины (почти 2 млн человек).

Иордания сталкивается с внутренними призывами со стороны жителей страны разорвать отношения с Тель-Авивом и перестать защищать его. В апреле Амман закрыл свое воздушное пространство, сбивая иранские ракеты, нацеленные на Тель-Авив.