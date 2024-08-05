США и их союзники готовятся защищать Израиль от возможной атаки со стороны Тегерана и близких ему региональных ополчений. Министр обороны Израиля Йоав Галант 2 августа провел переговоры с американским и британским коллегами Ллойдом Остином и Джоном Хили, предоставив им оценку ситуации на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Во время разговора с Галантом Остин заявил, что США намерены изменить расстановку сил в регионе для поддержки обороны Тель-Авива.

Американский министр подчеркнул, что события необязательно приведут к дальнейшей эскалации. По его словам, все страны региона выиграют от деэскалации, в том числе за счет достижения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Кроме того, США направили в Израиль военную авиацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь 4 августа заявил на заседании Кабинета министров, что страна уже находится в состоянии «войны на нескольких фронтах» с Ираном и его союзниками.

Иран ранее пообещал отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Тель-Авив отрицает свою причастность, однако в Иране и других странах региона уверены, что за ударом стоят израильские спецслужбы. Эту же информацию подтверждают утечки в западных СМИ: в частности, The New York Times (NYT) подтвердила со ссылкой на источники, что за убийством главы ХАМАС стоит израильская спецслужба «‎Моссад»‎.

Ливанская «‎Хезболла»‎ также пообещала отомстить израильтянам за убийство военачальника движения Фуада Шукра. Израиль взял ответственность за удар по Бейруту, в результате которого и погиб военный командир «‎Хезболлы»‎.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул о необходимости создать скоординированную оборону Тель-Авива в своей неоднозначной речи на совместном заседании Конгресса США. Премьер предложил американцам создать ближневосточный аналог НАТО, который политик назвал «Авраамическим альянсом».