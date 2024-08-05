США и их союзники готовятся защищать Израиль от возможной атаки со стороны Тегерана и близких ему региональных ополчений. Министр обороны Израиля Йоав Галант 2 августа провел переговоры с американским и британским коллегами Ллойдом Остином и Джоном Хили, предоставив им оценку ситуации на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Во время разговора с Галантом Остин заявил, что США намерены изменить расстановку сил в регионе для поддержки обороны Тель-Авива.
Американский министр подчеркнул, что события необязательно приведут к дальнейшей эскалации. По его словам, все страны региона выиграют от деэскалации, в том числе за счет достижения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Кроме того, США направили в Израиль военную авиацию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь 4 августа заявил на заседании Кабинета министров, что страна уже находится в состоянии «войны на нескольких фронтах» с Ираном и его союзниками.
Иран ранее пообещал отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Тель-Авив отрицает свою причастность, однако в Иране и других странах региона уверены, что за ударом стоят израильские спецслужбы. Эту же информацию подтверждают утечки в западных СМИ: в частности, The New York Times (NYT) подтвердила со ссылкой на источники, что за убийством главы ХАМАС стоит израильская спецслужба «Моссад».
Ливанская «Хезболла» также пообещала отомстить израильтянам за убийство военачальника движения Фуада Шукра. Израиль взял ответственность за удар по Бейруту, в результате которого и погиб военный командир «Хезболлы».
В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул о необходимости создать скоординированную оборону Тель-Авива в своей неоднозначной речи на совместном заседании Конгресса США. Премьер предложил американцам создать ближневосточный аналог НАТО, который политик назвал «Авраамическим альянсом».