На прошлой неделе власти Венгрии объявили, что россияне и белорусы отныне имеют право в упрощенном порядке получить «‎Национальную карту»‎ — аналог рабочей визы для въезда в страну. Ослабления визовых ограничений для граждан РФ и Беларуси в Венгрии вызвало возмущение в Германии и Польше. Ряд немецких политиков, включая министра внутренних дел страны, предупредили о возможности шпионажа и потребовали последствий для Будапешта.

«Тот, кто пускает россиян в ЕС без проверки, серьезно угрожает безопасности Европы», — заявил председатель фракции консерваторов в Европейском парламенте Манфред Вебер.

«Шпионы… уже нанесли значительный ущерб в ЕС и Германии. Должны быть последствия», — продолжил политик. Главы государств и правительств ЕС должны прояснить этот вопрос на своем следующем саммите, отметил депутат.

В МВД Германии также выразили опасения о возможном проникновении шпионов и уточнили: «Страны ЕС должны усилить свою защиту вместо того, чтобы создавать потенциальные лазейки для шпионов».

Министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбен призвал ввести погранконтроль на всех границах ЕС с Венгрией, что юридически возможно в рамках ЕС. Сейчас к этому призываются соседние с Венгрией страны ЕС — Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния.

«‎То, что страна ЕС позволяет россиянам въезжать практически бесконтрольно, недопустимо», — подчеркнул политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале июля подписал указ, расширяющий ускоренную процедуру выдачи виз в Венгрию гражданам России и Беларуси, а также шести другим странам. Теперь граждане этих стран могут в упрощенном порядке получить венгерские визы.

Мера, как отметил Орбан, должна стимулировать приток рабочей силы в Венгрию. При этом страна отказывается принимать беженцев из стран Ближнего Востока, за что подвергается критике со стороны Брюсселя и остальных стран ЕС.