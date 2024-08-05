Ливийские мятежники под руководством Халифы Хафтара закрыли нефтяное месторождение Эль-Шарара на юго-западе Ливии. Оператором месторождения — одного из крупнейших в арабской стране с суточной добычей в 350 тыс. баррелей — выступает испанская компания Repsol.

Канал Libya Al Ahrar отмечает, что захватом месторождения руководил сын мятежного военачальника Саддам Хафтар. По данным канала, он принял решение о захвате нефтяного источника после того, как ему сообщили об ордере на арест, когда он возвращался в Ливию из Италии.

Итальянские власти уведомили Саддама об ордере на арест и уведомлении, выданном испанскими властями в связи с его причастностью к контрабанде партии оружия, перехваченной испанской полицией несколько месяцев назад.

По данным канала, сразу после того, как силы Хафтара закрыли нефтяное месторождение, западные лоббисты начали оказывать давление на власти Испании, чтобы они аннулировали ордер на арест сына мятежного ливийского военачальника.

Bloomberg отмечает, что месторождение закрыто не полностью, однако его суточная добыча упала в 10 раз — с 350 тыс. баррелей до 30 тыс. Всего же на Эль-Шараре добывается четверть всего нефтяного экспорта Ливии. ОПЕК в июне отмечал, что суточная добыча нефти в стране составляла 1,2 млн барр./сутки.

Год назад испанская полиция изъяла военную технику и оружие, предназначенные для транспортировки в восточную часть Ливии, сообщает Cronica Global Español. После этого Мадрид выдал ордер на арест Саддама Хафтара. Сразу после этого он начал угрожать закрыть объект Эль-Шарара и вот, наконец, исполнил свою угрозу.

Итальянские СМИ отмечают: это далеко не первый случай захвата месторождения. Местные племена региона Феццан закрывали месторождение Эль-Шарара в январе, требуя улучшения условий жизни, строительства нефтеперерабатывающего завода на юге, ремонта разрушающихся дорог и прекращения нехватки топлива в южной части Ливии. Производство возобновилось через две недели, 21 января.