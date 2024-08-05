Узбекские фанаты празднуют успехи боксеров на Олимпиаде

Узбекские любители бокса достали барабаны и начали танцевать прямо на улицах Вильпента, празднуя успехи национальной сборной. Накануне два боксера Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинхужаев прошли в полуфинал и гарантированно завоевали медали Олимпийских игр. Всего же 5 из 7 представителей мужской сборной Узбекистана по боксу пробились в полуфинал. #trtнарусском #олипиада #фанаты #узбекистан #бокс #спорт #новости #трт #новостимира