Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой в понедельник. В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Также Шойгу встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе переговоров будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и его укрепления, включая сферы безопасности и торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.

Ранее избранный президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани.

«Подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, и мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», — приводит его слова агентство IRNA.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и будем укреплять эти отношения», — добавил Пезешкиан.

По данным агентства, в ходе беседы с Путиным Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других международных и региональных организаций.

Телефонный разговор между президентами состоялся вечером 8 июля. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между странами и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.