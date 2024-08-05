Правительство Узбекистана сообщило о предстоящем визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конце этой недели. Информацию об этом в Telegram опубликовал пресс-секретарь президента Шавката Мирзиёева, Шерзод Асадов.

«Ожидается, что в конце недели премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит нашу страну с официальным визитом», — заявил Асадов.

Визит Кисиды в Узбекистан запланирован в рамках его турне по Центральной Азии. По данным японского агентства Kyodo News, поездка намечена на 9-12 августа и включает посещение Казахстана, Узбекистана и Монголии. Цель визита — укрепление связей Японии с богатыми ресурсами странами региона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также планирует ряд важных встреч. Среди них государственный визит в Казахстан 7-8 августа, участие в 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане 9 августа, а также участие в саммите в формате Центральная Азия – Япония.

Стоит отметить, что официального подтверждения визита от японской стороны пока не поступало. Тем не менее этот визит может стать значимым шагом в развитии отношений между Японией и странами Центральной Азии, что может открыть новые перспективы для экономического и политического сотрудничества в регионе.