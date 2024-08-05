Новый скандал на Олимпийских играх в Париже вызвало ухудшение качества воды в Сене

Заплывы на 10 км в Сене могут перенести на морской стадион Вэр-сюр-Марн из-за ухудшения качества воды в реке после сильного ливня. Напомним, власти Франции потратили на очистку Сены 1,4 млрд евро. #trtнарусском #олимпиада #париж #сена #олимпийскиеигры #новости #трт #новостимира