Бойкот западных брендов продуктов питания и напитков в мусульманских странах оказывает значительное негативное влияние на доходы транснациональных корпораций (ТНК). Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Потребители в Турции, Египте, Индонезии, Саудовской Аравии и Пакистане массово отказываются от продукции Coca-Cola, KFC, Starbucks, Mondelez и Pizza Hut, протестуя против их поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа. Бойкот, ставший самым масштабным за последние годы, распространяется через социальные сети и поддерживается некоторыми национальными правительствами и движением «Бойкот, вывод инвестиций и санкции».

Влияние бойкота на выручку компаний очевидно. Mondelez сообщил о снижении выручки на 2% в ближневосточном регионе в первом полугодии 2024 года, L'Oreal также недополучила 2% выручки во втором квартале.

Многие ТНК в отчетах предпочли не углубляться в эту тему, ограничившись лишь общими фразами о «глобальной напряженности». Некоторые аналитики объясняют это тем, что руководство ряда ТНК стремится «замолчать проблему», чтобы скрыть эффективность подобных мер.

С начала военной операции Израиля в Газе в мусульманском мире развернулась широкая кампания по бойкоту продукции западных брендов. Жители стран от Северной Африки до Юго-Восточной Азии, включая такие крупные государства, как Турция, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан и Индонезия, отказываются от товаров компаний Coca-Cola, KFC, Starbucks и Pizza Hut. Этим актом они выражают несогласие с позицией данных корпораций, поддерживающих действия Израиля в секторе Газа.

Текущий бойкот является беспрецедентным по своим масштабам за последние годы, демонстрируя, как общественные движения способны оказать существенное влияние на деятельность даже крупнейших международных компаний.