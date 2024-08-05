Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на программе обучения по правам человека, организованной правящей Партией справедливости и развития. В своей речи он подчеркнул важность повышения осведомленности о правах человека. «Сохранение и развитие идеи прав человека и защита ее от нападений — залог социального мира», — заявил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что мир сталкивается с серьезными вызовами в области морали и власти.

«Мы сталкиваемся не только с вакуумом власти, но и с потерей морали и совести. Этот разрыв становится очевидным с каждым днем», — отметил он.

Касаясь ситуации в Газе, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что этот кризис является показателем банкротства глобальной системы.

«Газа сняла маски по всему миру, приоткрыла завесу над истиной и ясно показала, насколько пусты институты, которые десятилетиями ставили нам в пример», — заявил президент. Он также осудил действия Израиля, ведущего кровопролитрую войну в Газе. «Слов уже недостаточно, чтобы описать геноцид, от которого пострадал палестинский народ в секторе Газа», — возмутился турецкий лидер.

Президент Эрдоган также отметил бездействие международного сообщества и западных стран: «Совет Безопасности ООН не имеет права голоса перед лицом этой жестокости, которая должна была поднять человечество на ноги. Западные страны уже являются соучастниками израильской политики геноцида».

В своей речи президент Турции подчеркнул, что история будет судить тех, кто поддерживает угнетение: «Так же, как имена тех, кто с энтузиазмом аплодировал речам Гитлера в Рейхстаге, были навсегда вписаны в историю с позором, те, кто сегодня аплодируют лжи и несправедливости, не смогут смыть это черное пятно с рук до конца своей жизни».

Реджеп Тайип Эрдоган также осудил работу социальных сетей, назвав их поведение «цифровым фашизмом». «Мы лично являемся свидетелями того, как компании социальных сетей действуют как мафия во всем, что затрагивает их интересы. Они считают своим долгом немедленно подвергать цензуре даже простое предложение, критикующее Израиль», — заявил глава государства.

Президент завершил свое выступление, выразив соболезнования в связи с мученической смертью Исмаила Хании, лидера ХАМАС, и подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать палестинский народ. «Мы считаем своим долгом по отношению к палестинскому народу высказаться, провозгласить правду и справедливость в эти трудные времена», — резюмировал президент Эрдоган.