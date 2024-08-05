Глава военных Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании переходного правительства. Это произошло после того, как премьер-министр Шейх Хасина бежала из страны на фоне масштабных протестов.

Протестующие изначально требовали отмены квот на правительственные должности. Позже демонстранты начали требовать отставки Хасины, которая находилась у власти с 2009 года. В результате протестов сотни людей погибли и были ранены.

76-летняя Шейх Хасина является дочерью Шейха Муджибура Рахмана, основателя Бангладеш.

В своем обращении к нации после встречи с лидерами политических партий генерал Заман призвал к миру и заявил, что введение военного положения будет «необходимым», только если порядок не восстановится. Он также пообещал провести расследование гибели протестующих.

Сообщается, что Шейх Хасина бежала в соседнюю Индию, однако пока она не сделала никаких официальных заявлений.

Ранее студенческие лидеры выступили против возможности военного переворота. Асиф Махмуд, ключевой координатор протестов, заявил в соцсетях, что студенты «не примут военного переворота».