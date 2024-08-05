Ботсвана подписала совместное коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник.

«Я приветствую подписание Республикой Ботсвана Совместного коммюнике Саммита мира. Мы высоко ценим наши дружеские отношения и значительный вклад Ботсваны в обеспечение глобальной безопасности и стабильности», — цитирует его слова агентство УНН.

Президент Украины добавил, что «своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого мира».

«Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и укрепляем все миролюбивые нации мира», — подчеркнул глава государства.

Таким образом Ботсвана стала 93-м подписантом итогового документа Саммита мира, прошедшего в июне в швейцарском Бюргенштоке. В числе других стран африканского континента, подписавших коммюнике, значатся Кения, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Замбия, Малави, Гана и Сомали.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начал африканское турне, в ходе которого посетит Малави, Замбию и Маврикий.