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Новый союзник Украины в Африке
Ботсвана присоединилась к итоговому документу швейцарского саммита по Украине, доведя число подписантов до 93 и став 8-й африканской страной в списке
Новый союзник Украины в Африке
Фото: AP / Others
5 августа 2024 г.

Ботсвана подписала совместное коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник.

«Я приветствую подписание Республикой Ботсвана Совместного коммюнике Саммита мира. Мы высоко ценим наши дружеские отношения и значительный вклад Ботсваны в обеспечение глобальной безопасности и стабильности», — цитирует его слова агентство УНН.

Президент Украины добавил, что «своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого мира».

«Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и укрепляем все миролюбивые нации мира», — подчеркнул глава государства.

Таким образом Ботсвана стала 93-м подписантом итогового документа Саммита мира, прошедшего в июне в швейцарском Бюргенштоке. В числе других стран африканского континента, подписавших коммюнике, значатся Кения, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Замбия, Малави, Гана и Сомали.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начал африканское турне, в ходе которого посетит Малави, Замбию и Маврикий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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