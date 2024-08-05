В Стамбуле обсудили роль международного права в решении глобальных конфликтов

Израиль продолжает убивать, морить голодом и пытать палестинцев в секторе Газа, несмотря на международные договоры, конвенции и постановления суда. В связи с этим эксперты в сфере права собрались на Международной юридической конференции в стамбульском университете «Богазичи», чтобы обсудить необходимость реформирования международного права. #trtнарусском #палестина #газа #стамбул #турция #право #юристы #правоведы #конференция #богазичи #университет #правапалестинцев #международноеправо #новости #трт