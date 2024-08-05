ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Стамбуле обсудили роль международного права в решении глобальных конфликтов
Израиль продолжает убивать, морить голодом и пытать палестинцев в секторе Газа, несмотря на международные договоры, конвенции и постановления суда. В связи с этим эксперты в сфере права собрались на Международной юридической конференции в стамбульском университете «Богазичи», чтобы обсудить необходимость реформирования международного права. #trtнарусском #палестина #газа #стамбул #турция #право #юристы #правоведы #конференция #богазичи #университет #правапалестинцев #международноеправо #новости #трт
В Стамбуле обсудили роль международного права в решении глобальных конфликтов / Others
5 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us