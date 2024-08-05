Экс-лидер Шотландии Хамза Юсаф призвал к решительным действиям властей в отношении масштабных беспорядков по всей Великобритании, предупредив, что ситуация выходит из-под контроля.

«Насколько хуже должно стать, чтобы Кир Стармер послал армию? Полиция явно не справляется с ситуацией. Этот погром против мусульман и цветного населения будет стоить жизни, если не остановить этих ультраправых головорезов», — заявил Юсаф на X.

Около года назад 39-летний Юсаф стал первым шотландским азиатом и мусульманином, занявшим пост первого министра — так официально называется высший государственный пост в Шотландии.

Столкнувшись с вероятностью парламентского вотума недоверия, он подал в отставку в мае 2024 года.

Более 100 человек были арестованы после того, как демонстрации, организованные ультраправыми группами, переросли в беспорядки в нескольких городах, включая Халл, Ливерпуль, Бристоль, Манчестер, Сток-он-Трент, Блэкпул и Белфаст.

Насилие привело к мародерству, нападениям на полицейских и значительной напряженности в обществе.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлена хаотичная сцена нападения протестующих на исламский киоск в центре Ливерпуля.

Масштабная акция протеста против иммиграции переросла в насилие: ультраправые демонстранты напали на отель в Ротерхэме, где проживают просители убежища, разбили окна и подожгли здание.

Беспорядки последовали за трагическим убийством трех молодых девушек в Саутпорте в понедельник.

Насилие было спровоцировано ложными заявлениями о том, что подозреваемый в убийстве — проситель убежища по имени Али аль-Шакати, который прибыл в Великобританию на лодке и «находился в списке наблюдения» британских спецслужб.

Эти утверждения, как выяснила газета Daily Mail, были раздуты в социальных сетях агрегатором новостей Channel3 Now, который маскируется под американский новостной сайт. Его подстрекательский пост просмотрели около двух миллионов человек, прежде чем он был удален.

Новостной ресурс был замечен за распространением как настоящих новостей, так и фейковых, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом, пишет Daily Mail.

Газета The Telegraph выяснила, что в 2023 году Channel3 Now зарегистрировал домен в Литве, а IP-адрес сайта принадлежит двум гражданам Пакистана.

Настоящим подозреваемым в суде был назван Аксель Рудакубана, который родился в Великобритании в семье, происходящей из Руанды и исповедующей христианство.