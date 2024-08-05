ПОЛИТИКА
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Криптовалюты летят вниз
В начале недели цена биткойна резко снизилась на фоне глобальной распродажи рисковых активов и опасений по поводу рецессии в экономике США
Криптовалюты летят вниз
Фото: Reuters / Others
5 августа 2024 г.

В понедельник цена биткоина (BTC) упала более чем на 14% и остановилась в районе 52 тыс. долларов. Это произошло на фоне растущих опасений относительно рецессии в США после публикации данных по занятости, что вызвало спешное бегство в безопасные активы.

По состоянию на 06:14 утра по Гринвичу цена BTC упала до 52 029 долларов, потеряв за день 14,4 %, в то время как Ethereum, крупнейшая после биткойна криптовалюта, торговался на уровне 2 283 долларов, потеряв за день 21,6 %.

По данным сайта CoinMarketCap, отслеживающего цены на цифровые активы, стоимость криптовалютного рынка составила около 1,83 трлн долларов, снизившись за день более чем на 15 %.

Согласно данным, опубликованным Министерством труда в пятницу, в июле в США было создано 114 тыс. рабочих мест, что не соответствует рыночным прогнозам в 176 тыс.

Данные вызвали опасения, что центральный банк мог слишком поздно смягчить свою денежно-кредитную политику, что привело к рецессии в экономике США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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