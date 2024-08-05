Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление в связи с последними событиями в Бангладеш.

«Мы внимательно следили за событиями в Бангладеш в течение последних нескольких недель. Мы глубоко опечалены гибелью людей в ходе демонстраций», - говорится в заявлении ведомства.

«Мы надеемся, что объявленное будущее временное правительство приведет страну к выборам в соответствии с Конституцией, и что выборы будут способствовать демократии, миру и стабильности в братской Бангладеш», - отмечается в тексте сообщения.

Напомним, что ожесточенные беспорядки в стране продолжались несколько месяцев, то утихая, то воспламеняясь вновь. Народное недовольство вспыхнуло после того, как в январе по итогам выборов было объявлено о победе премьер Шейх Хасины, которая шла на четвертый срок подряд.

В понедельник, 5 августа, Шейх Хасина подала в отставку. Высокопоставленный генерал Вакер-уз-Заман в тот же день объявил о создании правительства переходного периода.