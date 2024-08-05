Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу рассказал прессе о встрече с представителями медиаплатформы Instagram, которая cостоялась в понедельник и продлилась шесть часов.

По его словам, переговоры пока не принесли желаемых результатов по снятию ограничений на доступ к социальной сети.

«Мы не получили именно тот результат, который хотели, мы следим, ведем активные переговоры. Мы не думаем, что сегодня будет какой-то прогресс», — сказал он.

Напомним, что 2 августа доступ к социальной сети Instagram в Турции был ограничен. Блокировка вступила в силу по распоряжению Управления информационных технологий и коммуникаций (BTK) Турции.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили в тот день TRT World, что доступ к Instagram приостановлен из-за удаления контента, связанного с покойным руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.