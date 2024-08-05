ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Иран предупредил Израиль о грядущей атаке
Иранские дипломаты передали предупреждение Израилю через венгерских посредников
Иран предупредил Израиль о грядущей атаке
Али Багери / Фото: МИД Ирана / Others
5 августа 2024 г.

Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать.

Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, глава МИД Венгрии Петер Сийярто позвонил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу и передал, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», — заявил израильский министр, комментируя переданное Сийярто послание иранской стороны.

Иных подробностей The Jerusalem Post не сообщает.

Речь идет об иранском ответе на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенного в Тегеране в ночь на 31 июля.

Израиль до сих пор не взял на себя ответственность за убийство Хании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us