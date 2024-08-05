Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать.

Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, глава МИД Венгрии Петер Сийярто позвонил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу и передал, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», — заявил израильский министр, комментируя переданное Сийярто послание иранской стороны.

Иных подробностей The Jerusalem Post не сообщает.

Речь идет об иранском ответе на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенного в Тегеране в ночь на 31 июля.

Израиль до сих пор не взял на себя ответственность за убийство Хании.