Тысячи сторонников находящегося в заключении бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана провели в понедельник митинг в северо-западном городе Сваби, требуя его освобождения. Бывший премьер находится в тюрьме уже год.

Митинг сторонников партии «Техрик-и-Инсаф» (PTI, партия Имрана Хана — прим. ред.), поскольку центральные власти не разрешили провести мероприятие в столице Исламабаде.

72-летний Хан, отстраненный от власти в апреле 2022 года, с августа прошлого года томится в тюрьме в северо-восточном гарнизонном городе Равалпинди.

Он ожидает освобождения под залог по нескольким делам, так как суды отменили его приговоры по двум основным делам и приостановили наказание по третьему.

Недавно Хан предложил переговоры с военными Пакистана, чтобы положить конец политическому кризису, который длится уже более двух лет.

Среди трех предварительных условий — возвращение его партии «украденного мандата», освобождение всех задержанных однопартийцев Хана и проведение прозрачных выборов.

Партия Хана PTI была лишена возможности выступать под своим именем на общенациональном голосовании в феврале, однако независимые кандидаты, которых она поддерживала, стали самой многочисленной группой в парламенте.

Однако группа не смогла сформировать правительство, так как ей не удалось создать альянс с другими партиями.

PTI обвиняет Избирательную комиссию Пакистана в краже своего мандата путем фальсификации. Избирком Пакистана отверг это обвинение.