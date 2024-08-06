По меньшей мере пять американских военнослужащих были ранены в результате ракетной атаки на авиабазу «Аль-Асад» в Ираке в понедельник, сообщили официальные лица США агентству Reuters. Удар был нанесен с помощью РСЗО «Катюша», ракеты попали на территорию базы.

Согласно источникам Reuters в иракских силах безопасности, один из военнослужащих получил серьезные ранения. Американские официальные лица подчеркнули, что данные являются предварительными. Сейчас на базе проводится оценка ущерба после атаки.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с иракским премьер-министром Мухаммедом Шиа аль-Судани, призвав его убедить Тегеран избежать эскалации напряженности. Госдепартамент также сообщил, что Вашингтон через дипломатические каналы донес до Ирана, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке «не в интересах Тегерана».

В минувшую среду в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, а днем ранее в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара был убит высокопоставленный командир «Хезболлы».

Сообщается, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести ответный удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

На фоне нарастающего напряжения Пентагон объявил о развертывании дополнительных военных сил на Ближнем Востоке.