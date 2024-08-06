Нигерия выпустила предупреждение для своих граждан, планирующих поездки в Великобританию, советуя им быть бдительными и принимать меры безопасности на фоне антимигрантских беспорядков. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Избегайте политических шествий, протестов, митингов и маршей. Старайтесь не посещать многолюдные места и массовые мероприятия. Будьте начеку и сохраняйте осознанность в любой ситуации», — говорится в предупреждении Форин-офиса.

Беспорядки последовали за трагическим убийством трех девочек в Саутпорте в понедельник.

Насилие было спровоцировано ложными заявлениями о том, что подозреваемый в убийстве — проситель убежища по имени Али аль-Шакати, который прибыл в Великобританию на лодке и «находился в списке наблюдения» британских спецслужб.

Эти утверждения, как выяснила газета Daily Mail, были раздуты в социальных сетях агрегатором новостей Channel3 Now, который маскируется под американский новостной сайт и чей подстрекательский пост просмотрели около двух миллионов человек, прежде чем он был удален.

Новостной ресурс был замечен за распространением как настоящих новостей, так и фейковых, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом, пишет Daily Mail.

Газета The Telegraph выяснила, что в 2023 году Channel3 Now зарегистрировал домен в Литве, а IP-адрес сайта принадлежит двум гражданам Пакистана.

Настоящим подозреваемым в суде был назван Аксель Рудакубана, который родился в Великобритании в семье, происходящей из Руанды и исповедующей христианство.