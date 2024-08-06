В ночь на 6 августа над Курской областью РФ были сбиты 26 беспилотников, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Обстрел затронул несколько населенных пунктов, в том числе город Суджа, где пострадали пять человек, включая троих детей. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Смирнов также опубликовал фотографии поврежденных домов.

На станции Глушково дрон атаковал автомобиль, в результате чего ранения получили двое местных жителей. Ранее Смирнов сообщал о 14 сбитых беспилотниках, не уточняя, в каких районах области это произошло.

В соседней Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, были сбиты два беспилотника, обошлось без пострадавших и разрушений. В Белгородской области под обстрел попало село Ясные Зори, где повреждены три жилых дома и десять автомобилей. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, в результате попадания дрона в автомобиль, погиб один человек.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников над Курской областью и еще одного над Белгородской.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.