Российская армия провела атаку на украинские территории в ночь на 6 августа, используя баллистические ракеты «Искандер-М», управляемые авиационные ракеты Х-59 и ударные беспилотники. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, из четырех запущенных баллистических ракет «Искандер-М» ПВО удалось сбить две. Также были уничтожены две управляемые ракеты Х-59 и 15 из 16 ударных беспилотников. Воздушные цели были сбиты в разных областях Украины, включая Киевскую, Херсонскую, Николаевскую и Хмельницкую.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что в результате российской атаки на украинскую столицу пострадавших и разрушений не зафиксировано. Киевская областная администрация подтвердила, что силы ПВО предотвратили попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры. Обломки сбитых ракет и беспилотников повредили несколько объектов, включая многоквартирный дом, две автозаправочные станции и дом лесника, но жертв не было.

В Николаевской области за ночь украинским силам удалось сбить 13 российских беспилотников, сообщил глава военной администрации Виталий Ким. В результате падения обломков были повреждены три частных дома и два здания на базе отдыха. Пострадавших не зарегистрировано.

Накануне российские войска провели 35 обстрелов Сумской области, что привело к гибели одного человека и ранениям еще двоих, сообщает областная военная администрация. В Харьковской области российский обстрел вызвал пожар в жилом доме, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также в ночь на вторник в Харькове были слышны взрывы, о которых сообщил мэр города Игорь Терехов. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.