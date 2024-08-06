ПОЛИТИКА
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Турецкий стрелок — медалист Олимпиады раскрыл секрет своего успеха
51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч, который вместе с напарницей Шевваль Илайдой Тархан завоевал серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, стал новым героем интернет-шуток и мемов. Спортсмен рассказал в интервью агентству «Анадолу», что стало залогом его успеха на Олимпийских играх в Париже. #trtнарусском #турция #анкара #юсуфдикеч #спорт #стрельба #дикеч #олимпиада #олимпийскиеигры #париж2024 #олимпийскаямедаль #смешанныекоманды #пневматическийпистолет #мемы #интернетшутки #новости #трт #новостимира
Турецкий стрелок — медалист Олимпиады раскрыл секрет своего успеха / Others
6 августа 2024 г.
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