Турецкий стрелок — медалист Олимпиады раскрыл секрет своего успеха

51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч, который вместе с напарницей Шевваль Илайдой Тархан завоевал серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, стал новым героем интернет-шуток и мемов. Спортсмен рассказал в интервью агентству «Анадолу», что стало залогом его успеха на Олимпийских играх в Париже. #trtнарусском #турция #анкара #юсуфдикеч #спорт #стрельба #дикеч #олимпиада #олимпийскиеигры #париж2024 #олимпийскаямедаль #смешанныекоманды #пневматическийпистолет #мемы #интернетшутки #новости #трт #новостимира