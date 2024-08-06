Индия во вторник подтвердила, что бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина находится в Нью-Дели. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Индии Субраманям Джайшанкар, выступая на всеобщем заседании парламента, посвященном ситуации в Бангладеш, заявил, что Индия хочет дать 76-летней Хасине время на принятие решения о ее «дальнейших действиях».

Хасина бежала из Бангладеш в понедельник после нескольких недель масштабных протестов, связанных с квотами на правительственные должности. Глава военных генерал Вакер-уз-Заман в своем обращении к нации заявил, что премьер-министр подала в отставку и будет сформировано переходное правительство.

Джайшанкар также сообщил, что индийское правительство поддерживает контакт с армией Бангладеш и примет необходимые меры в нужное время.

«Сегодня в парламенте я проинформировал все партии о текущих событиях в Бангладеш. Ценю единодушную поддержку и понимание, которые были выражены», — написал Джайшанкар на платформе X.

Лидеры протестного движения в Бангладеш предложили лауреату Нобелевской премии Мохаммаду Юнусу возглавить временное правительство.

Шейх Хасина, находившаяся у власти 15 лет, пока не сделала никаких заявлений по поводу последних событий.

Согласно данным ANI, самолет, доставивший бывшего лидера Бангладеш в Индию, покинул страну без Хасины.