Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сообщил на пресс-конференции, что переговоры по вопросу кыргызско-таджикской границы еще не завершены, и «остался ряд моментов», которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

«Представители Кыргызстана и Таджикистана продолжают переговоры по вопросу государственной границы. Есть понимание глав государств, которые давали указания завершить все в ближайшее время. Понимаете, граница — это очень чувствительный вопрос, поэтому сейчас идут активные переговоры и мы сопоставляем позиции сторон. Я думаю, в ближайшее время, в ближайшие два-три месяца, мы завершим», — сказал Кулубаев.

Также Кулубаев упомянул о транзите транспорта, подчеркнув, что обсуждается упрощение проезда для граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее, в конце июля, глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода сообщил, что 94% линии кыргызско-таджикской границы уже описаны. Ахмадзода выразил надежду на скорейшее разрешение оставшихся вопросов и заявил, что очередная встреча комиссии пройдет в Баткене с 11 по 17 августа.

Ахмадзода не уточнил, где именно расположены оставшиеся 6% спорных территорий. Специальный представитель кабмина Кыргызстана по вопросам границ Назирбек Борубаев отметил, что эти территории находятся в «сложных участках» Баткенского района.

Общая протяженность кыргызско-таджикской государственной границы составляет 972 км. Во время встречи в 2022 году президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились о разграничении 664 км границы. Неопределенные участки границы часто становятся причиной конфликтов между двумя странами, включая столкновения в 2021 и 2022 годах, в результате которых погибли десятки человек.

После этих столкновений граница была закрыта, но с 2022 года было проведено множество встреч по урегулированию пограничных вопросов.