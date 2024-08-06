Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой в адрес Франции, обвинив ее в проведении политики неоколониализма и несправедливом отношении к Азербайджану. Заявления были сделаны 5 августа во время встречи с новоназначенным послом Буркина-Фасо в Азербайджане Винтом Соме.

Алиев подчеркнул важность взаимной поддержки в международных организациях, особенно в ООН и Движении неприсоединения. Он отметил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в течение четырех лет, где особое внимание уделялось борьбе с колониализмом и неоколониализмом.

«Проводимая Францией политика неоколониализма вызывает чувство отвращения», — заявил Алиев. Он добавил, что Азербайджан «возвысил голос против этой политики и требует независимости, свободы для народов, порабощенных Францией, которая имеет кровавую колониальную историю».

Алиев также обвинил Францию в предвзятости по отношению к Азербайджану после освобождения страной своих территорий от оккупации. По его словам, «Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации» и осуществляет несправедливую деятельность против Азербайджана в ООН, Европейском Союзе.

Отношения между Баку и Парижем значительно ухудшились после Карабахского конфликта в 2020 году. Франция сделала ряд критических заявлений в адрес Азербайджана, увеличила поставки вооружений Армении и приняла несколько резолюций, которые в Баку считают антиазербайджанскими.