Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил о решительном настрое правительства на борьбу с инфляцией. В ходе телевизионного выступления он оценил текущую экономическую ситуацию и поделился прогнозами на ближайшие годы.

Шимшек напомнил о программе реформ и стабилизации, представленной в начале сентября, главной целью которой является снижение стоимости жизни для населения. Он отметил, что пик инфляции был достигнут в мае на уровне чуть выше 75%, но к июлю показатель снизился до 62%.

«Сейчас рыночные ожидания на следующий месяц составляют около 30%. Рыночные ожидания на следующие 24 месяца — около 19%», — сообщил министр.

Шимшек подчеркнул решимость правительства в борьбе с инфляцией. «Мы очень решительно настроены на снижение инфляции, то есть мы устраним трудности, с которыми сейчас сталкивается наш народ. В 2025 году мы увидим первое облегчение», — заявил он.

Министр охарактеризовал текущий год как переходный период к дезинфляции, отметив его сложность. «Теперь 2025 год станет годом дезинфляции, и, следовательно, наш народ увидит результаты, то есть это будет стоить тех трудностей, которые мы испытываем», — заключил Шимшек.

Приоритетной целью экономической политики Турции, по словам министра, является достижение однозначных показателей инфляции.