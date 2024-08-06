Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч выступил с заявлением относительно недавнего блокирования Instagram в стране. Он подчеркнул, что социальные медиа-компании, работающие в Турции, обязаны соблюдать законы страны.

Тунч объяснил, что Управление информационных и коммуникационных технологий (BTK) имеет право приостанавливать доступ к противозаконному контенту, куда входит сексуальная эксплуатация детей, терроризм и незаконные азартные игры.

«Турецкая Республика — правовое государство. Все должны соблюдать законы. Граждане Турецкой Республики будут соблюдать правила. Иностранцы, живущие в Турции, также будут соблюдать эти законы. Социальные медиа-компании, вещающие в Турции, также будут соблюдать законы нашей страны. Следовательно, никто не имеет привилегий», — заявил министр.

Тунч также отметил, что если Instagram удалит контент, который BTK считает причиной для блокировки, проблема будет решена. Он подчеркнул важность защиты общества от преступлений, совершаемых через социальные сети.

«Как преступления в реальной жизни расследуются нашими судебными органами и преступники подвергаются санкциям, так и публикации в социальных сетях, сделанные с идентифицируемых или фейковых аккаунтов, являются преступлением в виртуальном мире, если они являются преступлением в реальной жизни», — рассказал он.

Министр юстиции также затронул тему участия Турции в деле о геноциде против Израиля в Международном суде ООН, подчеркнув неэффективность международных судов и организаций в решении палестинского вопроса.