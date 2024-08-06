Рынки акций Ближнего Востока упали на фоне опасений потенциальной атаки Ирана по Израилю в ближайшие дни. Во многом падению способствовала публикация портала Axios о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил своим коллегам по G-7, что Иран и его союзник «Хезболла» могут атаковать Израиль в течение 48 часов.

Барометр израильского фондового рынка, индекс TA-35, упал на 3,1%. Это самое низкое значение с февраля. На прошлой неделе индекс уже снизился на 3,3% — это самый большой недельный убыток с октября прошлого года.

Шекель упал на 1% по отношению к доллару, торгуясь почти на девятимесячном минимуме. Израильская валюта падает шестой день подряд, в то время как египетский фунт упал на 1,6% по отношению к доллару, торгуясь на пятимесячном минимуме.

Опасения по поводу удара также повлияли на цены на нефть, в результате чего фьючерсы на нефть упали до семимесячного минимума. Январские долларовые облигации Саудовской Аравии 2054 года упали впервые за семь дней. Индекс саудовской Tadawul и египетский эталонный показатель Hermes потеряли 3,7% и 5,8% соответственно.

Акции региональных компаний частично отыграли падение после того, как МИД Ирана сообщил, что хочет избежать полномасштабной войны. Руководство Ирана уточнило, что возмездие Израилю «‎неизбежно»‎, однако оно будет «‎соразмерным»‎. Аналогичные заявления сделала и ливанская «‎Хезболла»‎.

В отделе исследований стратегии акций в аналитическом агентстве Tellimer призывают инвесторов уменьшить опасения, указывая, что основные нефтедобывающие и туристические объекты на Ближнем Востоке находятся далеко от зон конфликта Израиля и Ливана. Но поскольку конфликт по-прежнему угрожает эскалацией, рынки, вероятно, будут оставаться под давлением.