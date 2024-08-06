Рынки акций Ближнего Востока упали на фоне опасений потенциальной атаки Ирана по Израилю в ближайшие дни. Во многом падению способствовала публикация портала Axios о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил своим коллегам по G-7, что Иран и его союзник «Хезболла» могут атаковать Израиль в течение 48 часов.
Барометр израильского фондового рынка, индекс TA-35, упал на 3,1%. Это самое низкое значение с февраля. На прошлой неделе индекс уже снизился на 3,3% — это самый большой недельный убыток с октября прошлого года.
Шекель упал на 1% по отношению к доллару, торгуясь почти на девятимесячном минимуме. Израильская валюта падает шестой день подряд, в то время как египетский фунт упал на 1,6% по отношению к доллару, торгуясь на пятимесячном минимуме.
Опасения по поводу удара также повлияли на цены на нефть, в результате чего фьючерсы на нефть упали до семимесячного минимума. Январские долларовые облигации Саудовской Аравии 2054 года упали впервые за семь дней. Индекс саудовской Tadawul и египетский эталонный показатель Hermes потеряли 3,7% и 5,8% соответственно.
Акции региональных компаний частично отыграли падение после того, как МИД Ирана сообщил, что хочет избежать полномасштабной войны. Руководство Ирана уточнило, что возмездие Израилю «неизбежно», однако оно будет «соразмерным». Аналогичные заявления сделала и ливанская «Хезболла».
В отделе исследований стратегии акций в аналитическом агентстве Tellimer призывают инвесторов уменьшить опасения, указывая, что основные нефтедобывающие и туристические объекты на Ближнем Востоке находятся далеко от зон конфликта Израиля и Ливана. Но поскольку конфликт по-прежнему угрожает эскалацией, рынки, вероятно, будут оставаться под давлением.